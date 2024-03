Motorista perde o controle, colide com barranco e fica ferido na PR-170, em Apucarana

Um homem de 57 anos ficou ferido após o carro que dirigia colidir contra um barranco na PR-170, em Apucarana, no Centro Norte do Paraná, na tarde deste domingo (17).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia um Ford Escort com placas de Jandaia do Sul/PR pela via quando, ao atingir o KM 111, perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco na margem direita.

O condutor foi socorrido no local, mas precisou ser encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Apucarana para receber atendimento médico.