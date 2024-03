Temporal derruba árvores, alaga ruas e deixa casas sem energia em várias regiões de Londrina

O temporal que caiu sobre Londrina no final da tarde deste domingo (17) aplacou o forte calor, mas provocou estragos em vários pontos da cidade. Alagamentos, queda de árvores e falta de energia elétrica foram algumas das ocorrências que mobilizaram o Corpo de Bombeiros e equipes da Copel.





Na Avenida Brasília, trecho urbano da BR-369, o grande volume de água alagou a pista e encobriu parcialmente os veículos que trafegavam pelo local.





No 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, passava das 20 horas e as equipes de plantão ainda trabalhavam intensamente para atender a todos os chamados.

Um deles, um alagamento na rua Cardeal Vermelho, no conjunto Ruy Virmond Carnascialli (Zona Norte). No Calçadão, no centro de Londrina, uma árvore tombou com a força do vento.





Segundo boletim do Simepar atualizado no início da noite deste domingo, tempestades atuando de forma localizada foram registradas em várias partes do Paraná, sendo mais concentradas no Oeste, Noroeste e Norte.





O calor na região de Londrina deve continuar pelos próximos dias, de acordo com os dados do sistema de monitoramento ambiental.





