Motorista perde o controle em quebra-molas, capota carro e fica ferido em Apucarana

Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente na BR-376, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta terça-feira (7).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do carro, que vinha do Rio Grande do Sul e tinha Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) como destino, perdeu o controle da direção ao passar em um quebra-molas e, na sequência, capotou o automóvel, que bateu em um viaduto da linha férrea.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O condutor teve ferimentos leves, foi socorrido no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado para um hospital para receber cuidados médicos especializados.