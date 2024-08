Motorista sem CNH capota carro, passageiro é ejetado e morre em acidente no Vale do Ivaí

Um homem de 31 anos morreu após ser arremessado do veículo em que estava durante um acidente na PRC-369, em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, Paraná, na noite desta quinta-feira (15).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista, de 29 anos, dirigia um Chevrolet Astra HB no sentido de Bom Sucesso a São Pedro do Ivaí quando, ao passar pelo KM 267, perdeu o controle da direção e colidiu contra algumas árvores na beira da pista, o que causou o capotamento do veículo.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O condutor do carro, que não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ficou ferido, foi socorrido pela Ambulância do Município e levado até o Hospital Maria Santíssima, em São Pedro do Ivaí. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) até o Hospital da Providência, em Apucarana.





O passageiro, por sua vez, foi ejetado do veículo e morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana.