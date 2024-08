Homem é preso em Arapongas por ter imagens de abuso sexual infantil em celular

A Polícia Federal de Londrina deflagrou, na manhã desta sexta-feira (16), a Operação MENDAX 2, que tem o objetivo de combater crimes relacionados ao abuso sexual infantil.





A ação integra uma investigação no combate permanente de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina e nos Municípios da região.

Durante a operação, os policiais cumpriram, com o apoio da Polícia Militar, um mandado de busca e apreensão no bairro Jardim dos Pássaros, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





No local, os policiais encontraram, no celular do investigado, armazenamento de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantil.





O homem, de 50 anos, ajudante geral, sem antecedentes criminais, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, para realização dos procedimentos de policia judiciária e está à disposição da Justiça Federal de Londrina.





Foram apreendidos, também, dois celulares e um HD, que passarão por perícia. Além do crime de armazenamento também serão apurados os crimes de aliciamento, produção e compartilhamento referentes a abuso sexual infantil.