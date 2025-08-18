Mototista de van morre ao bater contra caminhão na PR-170

Um acidente lateral entre dois veículos deixou um homem morto e outro ferido na manhã deste domingo (17) na PR-170, em Novo Itacolomi (PR). A colisão, no km 147 da via, envolveu um Renault Master Furgão, de Santana do Parnaíba (SP), e um caminhão Mercedes-Benz 1113, de Arapongas (PR).





Segundo informações levantadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) no local, a van seguia em direção decrescente da rodovia quando atingiu lateralmente o caminhão, que transitava no sentido contrário.





O condutor da van, de 44 anos, morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana.Já o motorista do caminhão, de 41 anos, foi socorrido e levado ao Hospital da Providência, também em Apucarana. O furgão foi recolhido ao pátio, enquanto o caminhão foi liberado ao proprietário.





