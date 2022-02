MP e PM cumprem mandados de prisão no combate ao tráfico de drogas na região de Cornélio Procópio

A 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio deflagrou nesta quinta-feira (17) a segunda fase da Operação Florêncio, voltada ao combate aos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte e posse ilegal de arma de fogo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A ação contou com o apoio da Agência de Inteligência do 18º Batalhão da PM (Polícia Militar), que participou com 50 policiais das equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e do Canil.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Foi utilizado, também, um helicóptero da instituição para cumprimento de 14 mandados de prisão, sendo cinco deles contra pessoas já presas, e 11 mandados de busca e apreensão em Cornélio Procópio, Santa Mariana, e Bandeirantes. Entre os alvos dos mandados de prisão, quatro estão foragidos.