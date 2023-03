MP oferece denúncia contra homem acusado de morte de diretor da escola do distrito de Guaravera

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia contra um homem acusado de participação na morte de Paulo Sergio Bartholomeu, diretor da escola estadual em Guaravera, distrito de Londrina. O crime foi praticado em dezembro do ano passado: a vítima foi obrigada a repassar dados bancários aos agressores, sendo torturada e morta. O homem encontra-se preso preventivamente.





Na ação, apresentada nesta semana ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca, o MP, por meio da 16ª Promotoria de Justiça de Londrina, sustenta que ele foi responsável pela prática do crime de extorsão, qualificada pela restrição da liberdade da vítima e pelo resultado morte, majorada ainda pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma. Ele também foi denunciado pelos crimes de ocultação de cadáver e incêndio. Além disso, o irmão dele foi denunciado pelo crime de receptação, pois teria recebido em sua conta bancária valores obtidos com a extorsão praticada contra o diretor escolar.

Publicidade





Violência

Mais dois agressores, ainda não identificados formalmente, teriam participado do crime. O corpo de Paulo Sérgio Batholomeu foi encontrado no dia 28 de dezembro num córrego entre o distrito de Lerroville e a cidade de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), com os pés e mãos amarrados e marcas de facadas. O carro dele foi localizado na sequência incendiado na mesma região. O educador era servidor público desde 1995 e há 14 anos trabalhava na direção do colégio de Guaravera.