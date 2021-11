Acusada de agredir companheiro com capacete é detida em Bela Vista do Paraíso

Uma mulher foi presa por volta das 20h desta terça-feira (2) suspeita de agredir com um capacete seu companheiro em Bela Vista do Paraíso (Norte Central). O homem chegou a ficar inconsciente em via pública, segundo a polícia.

Populares relataram à PM (Polícia Militar) que ela chegou de motocicleta em uma lanchonete e o golpeou por várias vezes.

A acusada fugiu no sentido do bairro Santa Terezinha, mas foi encontrada no quintal de sua residência. Segundo a PM, ela confessou de imediato a autoria do crime. Foi motivada, segundo ela, por seu companheiro estar bebendo com duas mulheres no estabelecimento.





O homem foi transferido inconsciente para Londrina, com suspeita de trauma cranioencefálico, fratura de mandíbula, cortes no rosto e outras lesões.

A mulher, conforme a polícia, foi autuada por lesão corporal de natureza gravíssima e tentativa de homicídio, sendo encaminhada à delegacia.