Mulher fica gravemente ferida em colisão frontal entre carros em Cornélio Procópio

Uma mulher de 54 anos ficou gravemente ferida após o carro que dirigia bater frontalmente contra outro veículo na BR-369, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã desta segunda-feira (3).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um jovem de 21 anos dirigia um Chevrolet Corsa quando, ao passar pelo KM 89, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, colidindo contra um Volkswagen Gol, que era conduzido pela motorista de 54 anos.

Após o impacto, o Corsa pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas.





O condutor do Corsa teve ferimentos leves e, após fazer o teste etilométrico, obteve resultado negativo. O jovem foi encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio para receber atendimento médico.





A motorista do Gol, por sua vez, teve ferimentos graves e precisou ser encaminhada à mesma instituição de saúde.





O trânsito no local do acidente foi interrompido por alguns minutos até que as vítimas pudessem ser socorridas e até que a pista pudesse ser limpa.