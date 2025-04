Mulher morre em acidente com caminhão na PR-317, em Nossa Senhora das Graças

Um grave acidente na PR-317, no Km 39, em Nossa Senhora das Graças (Centro-Norte), resultou na morte de uma passageira e deixou três pessoas feridas. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma caminhonete Mitsubishi L200 trafegava no sentido Santa Fé a Nossa Senhora das Graças quando se envolveu em uma colisão com um caminhão Volkswagen 28.480 MTM 6X2, que seguia na mesma direção.





Com o impacto, o condutor e os passageiros da caminhonete ficaram feridos, enquanto uma das ocupantes não resistiu e morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá.

O motorista do caminhão se submeteu ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. Equipes da Perícia Científica e do IML estiveram no local para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil foi acionada, mas não compareceu, orientando a liberação do condutor do caminhão, que será ouvido posteriormente.





Após a perícia, os veículos foram liberados para os responsáveis.