Asteroide de 700 metros de diâmetro passará pela Terra

A humanidade poderá acompanhar, nesta segunda-feira (31), em praticamente todas as partes do planeta, um corpo celeste sobrevoando a Terra durante a noite de Halloween.





O asteroide 2022 RM4, considerado pela Nasa um NEO (Near-Earth Object), ou em tradução livre, Objeto Próximos da Terra – quando é considerado potencialmente perigoso –, deve sobrevoar a quase 2,3 milhões de quilômetros do planeta, o que significa 6 vezes a distância entre a Terra e a Lua. O corpo celeste ficará nessa distância na terça-feira (1º), quando ficará no ponto mais próximo do nosso planeta.

Segundo Miguel Fernandes Moreno, coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), existem milhares de objetos como esse asteroide, bem maiores, sendo importante observarção de todos para uma análise de possíveis futuras colisões.

"Não existe perigo nesta passagem, mas este asteroide tem mais de 700 metros de diâmetro. Se caísse na terra, seria um estrago em nível nacional, dependendo da velocidade e ângulo. Se fosse na Europa, vários países seriam destruídos", disse o coordenador.

Para nível de comparação, Moreno explica que o impacto seria maior do que milhares de bombas atômicas, porém menor do que o impacto que extinguiu os dinossauros, causado por um asteroide de cerca de 15 km de diâmetro.

Com as observações através dos anos, é possível então saber se os corpos celestes irão colidir com a Terra em algum momento no futuro, dando chance para os cientistas estudarem possibilidades de desviar os astros, como aconteceu com o asteroide Didymos, que foi desviado pela sonda Dart no dia 26 de setembro.





No Brasil, o asteroide será visível apenas através de telescópios mais potentes. O ponto máximo de aproximação com a Terra será atingido às 15h32 (horário de Brasília). É possível acompanhar online, através do The Virtual Telescope Project.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia, editora