Halloween londrinense: conheça cinco lendas urbanas da cidade

O Halloween, conhecido também como Dia das Bruxas, é comemorado anualmente em 31 de outubro, sobretudo, nos Estados Unidos.





A festa, que é praticada há mais de três mil anos, tem sua origem ligada ao povo celta. Segundo registros históricos, acreditava-se que, neste dia, os mortos se levantavam e tinham o poder de se apoderar dos corpos dos vivos.





Por isso, era comum que as pessoas vestissem fantasias e decorassem seus ambientes com artefatos assustadores como uma forma de evitar maus espíritos.





No Brasil, a comemoração do Halloween ainda não é uma prática comum - mesmo que venha ganhando popularidade a cada ano.





Apesar disso, o País conta com diversas lendas urbanas que fazem parte do imaginário social e cultural da população. E em Londrina não é diferente.

Diversos moradores da cidade e da região relatam ter presenciado acontecimentos sobrenaturais, especialmente em diversos pontos, como o Edifício Júlio Fuganti.





Se você gosta de histórias assustadoras - e, também, locais -, precisa conhecer cinco que o Portal Bonde separou. Confira:





A maldição do Edifício Júlio Fuganti

Situado no final do Calçadão de Londrina, na esquina da rua Senador Souza Naves com a avenida Celso Garcia Cid, o Edifício Júlio Fuganti é conhecido entre os londrinenses. Segundo alguns moradores, o prédio foi amaldiçoado e se tornou assombrado, sobretudo por conta de uma série de suicídios registrados.

A lenda conta que a maldição - que teria influência sobre as pessoas que se jogaram dos altos andares do edifício no passado - foi causada pela localização do prédio, que se encontra em uma encruzilhada formada por sete ruas.





Os casos de suicídio - e tentativas - no Júlio Fuganti não são registrados há alguns anos, o que pode ser explicado pelo reforço da segurança. Contudo, alguns londrinenses acreditam que isso se deve à quebra da maldição, que aconteceu com a construção da rotatória entre as sete ruas.





Apesar de os suicídios não serem mais frequentes, alguns trabalhadores do edifício relatam ouvir barulhos e presenciar acontecimentos sobrenaturais pelos corredores e salas do prédio.