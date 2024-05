De 'diabos' na Venezuela a pano sagrado na Itália, saiba como é celebrado o Corpus Christi pelo mundo

Passados 60 dias da Páscoa, o calendário cristão comemora o dia de " Corpus Christi ", o corpo de Cristo, em latim. A data celebra o sacramento da eucaristia –no qual católicos acreditam ocorrer a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo– e é comemorada em vários países de tradição cristã.



No Brasil, a celebração não é um feriado nacional. A data móvel é um ponto facultativo, cabendo ao empregador decidir se dará o dia de folga a seus funcionários. Em algumas cidades, ao menos a quinta-feira (30 de maio) é feriado regional. É o caso deSão Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), entre outras.

Muitas igrejas católicas brasileiras preparam tapetes coloridos, usando flores, folhas e areia, decorando as procissões de fiéis. O costume foi trazido pelos portugueses, que celebram a chamada "Festa do Corpo de Deus" com feriado nacional. Tanto no Brasil quanto em Portugal é comum realizar cerimônias de primeira comunhão entre as crianças que frequentam a igreja.



Já a Venezuela cultiva uma tradição que foge das habituais no feriado. Pessoas fantasiadas de diabos saem nas ruas da cidade de San Francisco de Yare, cerca de 80 km ao sul de Caracas. Segundo o governo do estado de Miranda, a procissão inusitada ocorre há mais de 200 anos.De acordo com estudo realizado por pesquisadores do IFRR (Instituto Federal de Roraima) e da UFPA (Universidade Federal do Pará), as "diabladas" podem ser associadas a tradições de religiões de matriz africana da região.

Além de Portugal, o Corpus Christi é celebrado de forma pontual em outros países da Europa. Na vizinha Espanha, o destaque fica para Toledo e Granada. Conforme a Secretaria de Turismo espanhola, a festa se consolidou em Granada com o esforço de cristianização da população após o domínio árabe, durante o século 15.



Em Toledo, a data é uma das mais importantes do calendário turístico. As procissões e decorações na cidade atraem turistas e locais para as ruas.

Na França, o feriado era celebrado com mais intensidade no passado, mas hoje restringe-se às comunidades com vínculo católico mais forte. O mesmo ocorre na Alemanha, onde as festas se concentrando em vilarejos na Saxônia e na Turíngia, no leste do país.



Na Itália, as comemorações se concentram em Orvieto, uma cidade pequena na região central da Úmbria. A permanência da celebração está relacionada a uma das histórias de origem do dia de Corpus Christi. Segundo a igreja local, o papa Urbano 4º (1195-1264) teria visto um corporal –pano estendido sobre o altar durante a consagração da eucaristia– sujo com sangue humano, tomando-o como prova da conversão do vinho.



Depois dessa experiência, ele teria instaurado, em 1264, a celebração de um dia dedicado à eucaristia, que se tornou o feriado. O pano está em exposição na catedral de Orvieto e é levado para uma procissão de fiéis durante o Corpus Christi.



Outros países em que o Corpus Christi é feriado nacional são a Polônia, a Bolívia, a Áustria e o Timor-Leste.