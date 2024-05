Comércio e shoppings de Londrina adotam horário especial no feriado de Corpus Christi; confira

Nesta semana, o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (30), vai mexer com os horários de funcionamento dos Shoppings e do comércio de Londrina. Para aqueles que querem aproveitar a data para fazer compras e aproveitar com a família, confira as mudanças para se programar:





Comércio

Para o comércio de rua da cidade, de segunda a quarta o funcionamento segue o mesmo, das 8h às 18h. Já na quinta-feira (30), as lojas ficarão fechadas, reabrindo na sexta-feira (31), das 8h às 18h. No sábado, o comércio abre das 9h às 18h e, no domingo, continua fechado o dia todo.

Boulevard Shopping

O shoping Boulevard vai ter sua praça de alimentação aberta das 11h às 21h, na quinta-feira (30), e as lojas abrem das 14h às 20h.

Aurora Shopping

Na quinta-feira (30), a praça de alimentação estará aberta das 11h às 22h, já as lojas abrem das 14h às 20h. Além disso, a Smart Fit vai funcionar das 8h às 17h, o supermercado e farmácia das 8h às 22h e, por fim, o cinema abre das 14h às 22h.

Royal Plaza Shopping

No dia do feriado, a praça de alimentação ficará aberta das 11h às 18h, enquanto as lojas abrem 12h e fecham 18h.





Catuaí Shopping

Na quinta-feira, o Catuaí terá as lojas funcionando das 14h às 20h, já lazer e alimentação estarão disponíveis das 11h às 22h.