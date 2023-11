EUA, Otan e Rússia encerram tratado pós-Guerra Fria

Os Estados Unidos e os países membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) divulgaram que vão suspender formalmente a participação no Tratado das Forças Armadas Convencionais na Europa (CFE).





Instituído em 1990, no contexto do fim da Guerra Fria e um ano depois da queda do Muro de Berlim, o acordo determinava limites ao acúmulo de recursos militares.

A informação foi publicada pelo Wall Street Journal na terça-feira (7).





O movimento foi adotado após a saída formal da Rússia do acordo, e às reclamações ocidentais de longa data de acordo com as quais Moscou não estaria honrando os termos do tratado.

A suspensão começa a valer em 7 de dezembro.





"A retirada da Rússia é a última de uma série de ações que minam sistematicamente a segurança euroatlântica", informou, em nota, o órgão de governo da Otan, o Conselho do Atlântico Norte (NAC).

A suspensão da participação histórica, mantida mesmo com o fim do Pacto de Varsóvia e da União Soviética, proporciona aos Estados Unidos mais flexibilidade no envio de forças para os flancos norte e sul da Otan, incluindo a Romênia e a Bulgária, perto da Ucrânia.





A medida ainda permite que os aliados ocidentais da Ucrânia evitem compartilhar informações sobre o envio das suas forças com nações próximas da Rússia.





"A saída da Rússia é insustentável e requer uma forte resposta por parte da aliança. Não tomar nenhuma medida mandaria a mensagem errada", apontou um dirigente do Departamento de Estado americano.