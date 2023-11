Festa das Nações terá cantata, banda católica e músicas italianas em Londrina

A programação musical da Festa das Nações da paróquia São Luiz Gonzaga, em Londrina, terá cantata, show com banda de músicas católicas e uma apresentação com canções de diversas nacionalidades, com parte do elenco do Grupo Chorus. O evento será realizado no próximo fim de semana, sexta-feira (10), das 19h às 23h, no sábado (11), das 15h às 23h, e no domingo (12), das 8h30h às 16h. A entrada é gratuita e haverá diversas barracas com comidas típicas, além de um show de prêmios, com premiações de até R$ 4 mil. A correalização do evento é da Casa de Apoio Amigos do HU/UEL, para onde irá parte do recurso arrecadado.







“A música faz parte da de todas as nações, por isso, não podemos fazer uma festa como essa sem ter uma linda programação musical. Cada grupo convidado que se apresentará está preparando um repertório especial”, afirma o padre Jefferson Bassetto, pároco da paróquia São Luiz Gonzaga. Na sexta, 20h, haverá Cantata de Natal paroquial e, às 21h, é a vez da banda Teatro dos Anjos; no domingo, 12h30, tem show com parte do elenco do Grupo Chorus.

Publicidade

Publicidade





A Cantata de Natal será apresentada por aproximadamente 50 crianças com idade a partir de 5 anos, além dos adolescentes da paróquia. Serão dez músicas, com participação especial de três cantores solo: Gabriela Vieira, Guilherme Silva Santana e Ícaro Proença Fogaça, além da participação da dançarina Ani Gabriely Batista. O grupo será acompanhado por Edenize Longhi Marcolino (teclado) e Robson Sakai (violão), ensaiado por Angélica Sakai e Fernanda Campos, coordenadoras paroquiais da música, além de Edenize. No repertório, o tradicional Bate o Sino, além de Maria e o Anjo (Anjos de Resgate), Saudação de Isabel (Alessandro Fanela) e Nasceu o Salvador (Turma do Printy).





Depois da cantata, por volta das 21h, sobe ao palco a banda Teatro dos Anjos: Transformando Acorde em Esperança. Formada por Igor Funes (voz e violão), Tom Nogueira (contrabaixo), Diniz (guitarra) e Lucas Assis (bateria), o grupo já participou de concurso nacional e dividiu o palco com os maiores nomes da música católica do Brasil, como as bandas Rosa de Saron e Anjos de Resgate. “Quando subimos ao palco, somos mensageiros de esperança, portadores de luz e embaixadores de uma causa divina. A cada acorde, transformamos dor em cura, incerteza em fé e escuridão em luz”, afirma Igor.

Publicidade





E no domingo, a comunidade irá curtir o almoço ao som de parte do elenco do Grupo Chorus, que há mais de duas décadas emociona o público em teatros, cerimônias de casamento, recepções e eventos, com performances e espetáculos cênico-musicais. Desta vez, Miriam Hosokawa e Vinícius Meli comandam as vozes, acompanhados por Tânia Silveira ao piano. No repertório, principalmente músicas italianas, mas, também, de diversas outras nacionalidades, além, é claro, de canções brasileiras.





Barracas típicas

Publicidade

as barracas, haverá alemã (currywurst, o cachorro quente alemão, com coleslaw e purê de batata, além de bolo floresta negra no pote), americana (hambúrguer e batata chips, além de maçã do amor e algodão doce), brasileira (cuscuz, pastel, escondidinho de carne seca no almoço de domingo, paçoquinha e cocada), italiana (pizza de presunto e queijo, nhoque no almoço de domingo, palha italiana), japonesa (yakissoba e tempurá), libanesa (kafta, kebab, esfiha e kit frio no almoço de domingo com babaganoush, homus, coalhada seca e pão sírio), portuguesa (bolinho de bacalhau e arroz de bacalhau no almoço de domingo, além de queijadinha de sintra. As bebidas estão na barraca da Antártida.





Show de Prêmios

Publicidade

No sábado (11) a partir das 20h, a festa terá um Show de Prêmios, com 2 mil cartelas que custam R$ 30 cada e podem ser adquiridas na secretaria paroquial ou com os agentes pastorais nas missas. Entre os prêmios estão R$ 4 mil (1º colocado), R$ 2,5 mil (2º colocado) e R$ 1,5 mil (3º colocado). “Uma parte da renda liquida será doada para a Casa de Apoio Amigos do HU”, explica Regina.





Serviço

Publicidade

Festa das Nações

Dias 10, 11 e 12/11.

Publicidade

Local: Paróquia São Luiz Gonzaga (Av. São João, 4213).

Show de Prêmios: cartelas por R$ 30.

Programação completa: @paroquiasaoluizgonzagalondrina