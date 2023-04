Resultado de exame de DNA frustra jovem polonesa que acreditava ser Madeleine McCann

O resultado de um teste de DNA aponta que a jovem Julia Faustyna, que causou um celeuma nas redes sociais ao afirmar que poderia ser Madeleine McCann, não é a garota inglesa que desapareceu em Portugal em 2007, como já comprovado pela polícia da Polônia.





O resultado do teste foi feito por Fia Johansson, detetive particular que ajudou Faustyna após a repercussão do caso.

Faustyna é "100% da Polônia", com traços que remontam a raízes russas e lituanas. "Os resultados não mostram nenhuma conexão a raízes inglesas ou alemãs", escreveu a detetive em uma postagem no Instagram.





Mesmo com o resultado, a detetive exaltou a mobilização da jovem: "Pelo menos Julia fez com que os investigadores se mexessem em relação ao caso McCann".

