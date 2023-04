Grupo de neonazistas é expulso de restaurante na Austrália por celebrar aniversário de Hitler

Um grupo neonazista se reuniu em um restaurante para comemorar o aniversário de Adolf Hitler (1989-1945). A ação dos extremistas foi registrada por testemunhas e acabou se tornando caso de polícia.

Segundo o jornal Daily Star, cerca de 20 homens se reuniram em uma unidade do restaurante de comida alemã "The Bavarian", no Westfield Knox Shopping Centerem, em Melbourne, na Austrália, na quinta-feira (20).

O pelotão teria sido visto realizando saudações nazistas semelhante as realizadas entre as décadas de 1930 e 1940 na Alemanha. A cena aconteceu no mesmo dia do 134º aniversário de Hitler. Imagens mostram os homens, incluindo o líder da Rede Nacional Socialista, Thomas Sewell, carregando um retrato de Hitler e dois balões com as letras HH, usado por nazistas para a expressão "Heil Hitler" (Salve Hitler, na tradução).