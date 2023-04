Feriado de Tiradentes tem 25% menos acidentes e nenhum óbito nas rodovias do Norte do PR

O número de acidentes nas rodovias estaduais do Norte do Paraná durante a Operação Tiradentes 2023 caiu 25% em relação ao mesmo período do ano passado, informou na manhã desta segunda-feira (24) a 2º Cia. PRE (Companhia de Polícia Rodoviária Estadual). Nos três dias de atuação ostensiva nas estradas, também não houve óbitos em consequência de acidentes.





O comando da 2ª Cia. atribui os bons resultados ao aperto da fiscalização do excesso de velocidade. Mais de 2.225 condutores foram flagrados em excesso de velocidade durante a operação. Houve também um aumento em cerca de 1.000% na fiscalização do exame do etilômetro, com 318 testes realizados.

Foram abordadas 766 pessoas durante a operação, um aumento de 112% em relação às 362 do mesmo período em 2022.





Também foram constatadas 58 infrações de não utilização do cinto de segurança, o que é infração grave e, combinada com o excesso de velocidade, contribui para um maior risco de acidentes graves.





A PRE comemora os resultados e continuará seu trabalho preventivo nas rodovias com o fim de garantir um trânsito mais seguro aos seus usuários.