Japão passará a permitir até 5 mil visitantes diários vindos do exterior

O Japão vai elevar, dia 26 próximo, de 3,5 mil para 5 mil o limite diário de ingresso no país de viajantes provenientes do exterior.

O governo anunciou nesta quinta-feira (18) a elevação do limite de ingresso de viajantes, que foi imposto como parte das medidas de controle da propagação do novo coronavírus.

A mudança se baseia em providências relacionadas ao sistema de quarentena e na execução de medidas antivirais.





Segundo técnicos, o governo vai responder com flexibilidade caso não haja um agravamento do contágio, incluindo a propagação de novas variantes.





Eles ressaltaram, contudo, que continuarão a avaliar positivamente a possibilidade de ampliar o aumento do limite, dependendo da situação de contágio e da vacinação no Japão e fora do país.