Nasa confirma que pedaço da Estação Espacial caiu sobre casa

Um objeto que caiu do céu e se chocou contra a casa de um americano foi confirmado como um fragmento de metal ejetado da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), informou a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (15).



O estranho episódio veio à tona no mês passado, quando Alejandro Otero, morador de Naples, no estado da Flórida), publicou na rede X que um objeto metálico "atravessou o teto e dois andares" de sua casa repentinamente e quase atingiu seu filho, em 8 de março.

Ocorreu em um instante e lugar que coincidiam estreitamente com as previsões oficiais sobre a ignição atmosférica de um fragmento de uma plataforma de carga que transportava baterias velhas e que se soltou da estação orbital em 2021, tornando-o uma correspondência provável, de acordo com observadores espaciais.



A Nasa, que posteriormente recolheu o objeto caído na casa de Otero para análise, confirmou em uma nova publicação em seu blog que as conjecturas estavam corretas.

"Com base na análise, a agência determinou que o fragmento era um pilar do equipamento de apoio de voo da Nasa utilizado para colocar as baterias na plataforma de carga", detalhou.



"O objeto é feito da liga metálica Inconel, pesa 0,7 quilogramas, mede 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro", acrescentou.



A agência espacial também se comprometeu a investigar como o fragmento resistiu à destruição total na atmosfera, acrescentando que atualizaria seus modelos de engenharia a partir deste incidente.



"A Nasa segue comprometida em operar responsavelmente na órbita terrestre baixa e para mitigar o maior risco possível com o objetivo de proteger as pessoas na Terra quando houver liberação de hardware espacial", disse a agência.