PIB dos EUA tem alta de 3,2% no 3º trimestre

O PIB (produto interno bruto) dos Estados Unidos cresceu 3,2% no terceiro trimestre deste ano, de acordo com nova revisão divulgada nesta quinta-feira (22) pelo Departamento do Comércio.





As duas primeiras estimativas anunciadas pelo governo americano em outubro e novembro indicavam altas de 2,6% e 2,9%, respectivamente.

O resultado revisado ficou acima da expectativa do mercado e interrompeu uma sequência de dois trimestres de queda (-1,6% e -0,6%).





No entanto, existe o temor de que a economia dos EUA volte a apresentar sinal negativo no início do ano que vem devido ao aumento dos juros pelo Fed (Federal Reserve) para segurar a inflação.