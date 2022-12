Banco Central aumenta estimativa de crescimento do PIB em 2022

O Banco Central revisou para cima a previsão de crescimento da economia brasileira em 2022, passando de 2,7% para 2,9%. Já para 2023, a alta do PIB (Produto Interno Bruto) foi mantida em 1%. Os novos números foram divulgados no Relatório Trimestral da Inflação nesta quinta-feira (15).





Leia também: Prazo para saque extraordinário do FGTS termina nesta quinta.

Publicidade

Publicidade





A mudança positiva na previsão se deu por conta do desempenho econômico no país no terceiro trimestre, que ficou acima das expectativas. Houve uma boa melhora no setor de serviços, que compensou as quedas na agropecuária e indústria.





Já para a inflação, o documento aponta preocupações para o próximo ano, ficando em 5% - um pouco acima da meta do limite da meta estipulada que fica entre 2,75% e 4,75%. Em 2022, a meta de 3% a 5% também não será cumprida, com a inflação fechando em 6%.





Os números mais cautelosos para 2023, conforme o BC, referem-se tantos a fatores externos - com a expectativa de que haja uma queda econômica global, impulsionada pela incerteza da duração da guerra na Ucrânia e das duras políticas restritivas da China pela Covid-19 - como em questões internas.