Papa Francisco vai receber mais de 7 mil crianças para discutir paz e ambiente

Mais de sete mil crianças de 84 países vão comparecer à sala Paolo VI, no Vaticano, na próxima segunda-feira (6), para um encontro com o papa Francisco no evento "as crianças encontram o Papa".





O evento é patrocinado pelo dicastério para a Cultura e a Educação e organizado em colaboração com organizações religiosas e empresas.

Na véspera, domingo (5), as delegações estrangeiras vão à Basílica dos Santos Doze Apóstolos, em Roma, para refletir sobre a casa comum e o ambiente, em um momento de preparação para o encontro com o pontífice.





"Nestes meses tão dramáticos para o mundo, este encontro abre o caminho para empreender, recomeçar pelos menores. Na hora mais escura o Papa nos dá um brilho de luz: 'aprendamos com as crianças'. Diante do inferno da guerra, a Igreja oferece a beleza da paz", pontuou o padre Enzo Fortunado, coordenador do evento.