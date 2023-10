Londrina: Paróquia São Luiz Gonzaga promove sua primeira Festa das Nações

A paróquia São Luiz Gonzaga (Av. São João, 4213) realizará entre os dias 10 e 12 de novembro a primeira Festa das Nações, um verdadeiro festival gastronômico, cultural e solidário. Além de arrecadar recursos para realizar benfeitorias e reformas na igreja, o objetivo também é ajudar e contribuir com recursos para a Casa de Apoio Amigos do Hospital Universitário (HU) de Londrina, que também é correalizadora do evento. Serão três dias com barracas típicas, apresentações culturais e show de prêmios, com expectativa de público de 5 mil pessoas por dia e premiações de até R$ 4 mil.





“Estamos realizando essa grande festa não apenas para que a comunidade se reúna, conviva entre si e acolha as pessoas de toda a cidade, de outras paróquias, mas, também, para promover a solidariedade, para ajudar a Casa de Apoio Amigos do HU/UEL, que tanto faz pela sociedade londrinense”, ressalta o padre Jefferson Bassetto, pároco da paróquia São Luiz Gonzaga. A festa será realizada na sexta-feira (10), das 19h às 23h, no sábado (11), das 15h às 23h, e no domingo (12), das 8h30h às 16h. A entrada é gratuita, só paga o que for consumir.

Publicidade

Publicidade





Por enquanto, está confirmada uma Cantata de Natal na sexta-feira (10). Entre as barracas, haverá alemã (currywurst, o cachorro quente alemão, com coleslaw e purê de batata, a,lém de bolo floresta negra no pote), americana (hambúrguer e batata chips, além de maçã do amor e algodão doce), brasileira (cuscuz, pastel, escondidinho de carne seca no almoço de domingo, paçoquinha e cocada), italiana (pizza de presunto e queijo, nhoque no almoço de domingo, palha italiana), japonesa (yakissoba e tempurá), libanesa (kafta, kebab, esfiha e kit frio no almoço de domingo com babaganoush, homus, coalhada seca e pão sírio), portuguesa (bolinho de bacalhau e arroz de bacalhau no almoço de domingo, além de queijadinha de sintra. As bebidas estão na barraca da Antártida.





Regina Honda participa da Pastoral da Liturgia e conta que os próprios paroquianos serão responsáveis pela gastronomia. “Tivemos um curso de manipulação de alimentos para estarmos aptos, além de orientações de cozinheiros mais experientes nestas comidas. O bom é que fizemos muitos testes até chegarmos nas receitas ideais. Foram dias de preparação cansativos, mas, muitos apetitosos”, conta.

Publicidade