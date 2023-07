Piada mais antiga do mundo é sobre pum e tem cerca de 4 mil anos

Em shows de stand up comedy feitos por comediantes, piadas sobre diferentes assuntos divertem os espectadores e fazem a plateia rir. Alguns comentários podem até sair daquele ambiente e se tornar debate nas redes sociais.







Mas, segundo um estudo feito por um pesquisador britânico, a primeira anedota feita no mundo foi sobre pum -ou, pelo menos, a mais antiga de que se tem registro.





Em 2008, durante a pesquisa, foram encontradas antigas tábuas do período da Antiga Babilônia com uma frase atribuída aos antigos sumérios -povo que vivia na região do que hoje é o Iraque. "Algo que não acontece desde tempos imemoriais: uma jovem jamais peida no colo do marido", dizia. Os cientistas acreditam que as placas teriam sido feitas entre 2.300 a.C. e 1.900 a.C.

Paul McDonald, especialista em humor da University of Wolverhampton, no Reino Unido, conduziu o estudo "Dave Historical Humour Study" e elencou que a segunda piada mais antiga era sobre o rei Snofru, um faraó.

"Como entreter um faraó entediado? Coloque um navio cheio de mulheres vestidas somente com redes de pesca e diga ao faraó que pegue um peixe."





Ele diz que o estudo mostra como as anedotas variam ao longo dos anos. Algumas adotam o formato de pergunta e resposta, já outras podem ser provérbios espirituosos ou enigmas. "O que todos compartilham, no entanto, é uma disposição para lidar com tabus e um certo grau de rebelião. Trocadilhos modernos, piadas de garotas de Essex e humor de banheiro podem ser rastreados até as primeiras identificadas nesta pesquisa", disse ele.