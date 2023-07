CMTU instala novos semáforos na região central de Londrina

Apesar de a mudança fornecer mais segurança aos pedestres, os transeuntes ainda precisam ficar atentos, já que o cruzamento não conta com faixas para que possam atravessar as pistas.

Três aparelhos foram colocados no cruzamento entre a avenida Juscelino Kubitscheck e a rua Chile. Conforme apontam moradores e comerciantes da região, as vias registram acidentes frequentes, que envolvem pedestres, motoristas e motociclistas.





Além dos equipamentos instalados na avenida Juscelino Kubitscheck e na rua Chile, a CMTU está testando semáforos no cruzamento entre a avenida Duque de Caxias e a rua Jorge Velho. Um dos objetivos da ação é reduzir as filas, que se formam, especialmente, nos horários de pico.

Já o cruzamento da rua Goiás com a rua Belo Horizonte está sendo preparado para receber os equipamentos de sinalização. No local, estão instalados postes, que devem receber os semáforos em breve.





A doutoranda em matemática Mariana Innocenti mora na rua Santos e defende que os semáforos deveriam ser instalados no cruzamento da via com a rua Goiás.

"Existe o semáforo da rua Goiás com a avenida JK e um semáforo no cruzamento da Higienópolis com a Goiás, um quarteirão para frente de onde pretendem colocar esses novos semáforos. Entre os dois semáforos que já existem, existem três ruas: a Paranaguá, a Santos e a Belo Horizonte. Para mim, se tivesse um semáforo no meio, seria mais útil", argumenta.





A estudante conta que nunca viu um acidente no local de instalação dos novos semáforos e que os equipamentos poderão trazer benefícios "somente nos horários de pico, já que o movimento fica mais intenso".





A reportagem pediu informações para a CMTU, que se limitou a informar que será realizada uma entrevista coletiva nesta semana para falar sobre o funcionamento nesta localidade.