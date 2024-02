Polícia invade hotel após varinha de Harry Potter ser confundida com facão

Policiais armados invadiram um hotel na Inglaterra após uma denúncia de que um homem estaria andando pelo local com um facão na mão. Quando as autoridades chegaram ao local perceberam que, na verdade, uma varinha do filme Harry Potter. As informações são do jornal The Guardian.





O caso aconteceu em um hotel em Enderby no domingo (11). Os policiais foram chamados depois de uma pessoa supostamente estar andando por um hotel com uma faca na mão. No entanto, a faca era uma varinha do Harry Potter.

Publicidade





Um policial afirmou que logo perceberam que não se tratava de uma faca. "Logo percebemos que era um fã de Harry Potter segurando uma varinha. Nenhum residente ficou ferido e não havia sinais de Voldemort", brincou em um post do Facebook.





Voldemort é o nome do vilão dos filmes de Harry Potter. Nos comentários da postagem do policial, algumas pessoas começaram a fazer trocadilhos. Uma deles escreveu "Are you being Sirius?!", em referência ao personagem Sirius Black. A frase correta seria "are you being serious?", que significa "você está falando sério?", em português.