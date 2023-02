Recém-nascida conectada à mãe pelo cordão umbilical é encontrada viva sob escombros na Síria

Entre as ruínas de um prédio de quatro andares na cidade de Jandairis, na Síria, os socorristas conseguiram encontrar uma recém-nascida ainda viva horas depois do terremoto que atingiu a região nesta segunda-feira (6).





Segundo a mídia local, a neném havia acabado de nascer e ainda estava conectada à mãe pelo cordão umbilical. Todos os demais membros da família morreram com o desmoronamento do edifício.

"Nós estávamos procurando por [Abdallah] Abu Roudayna e sua família. Primeiro encontramos o corpo de sua esposa, então de Abu Roudayna, que estavam juntos. Então ouvimos um barulho e começamos a cavar do lado e encontramos a pequena, obrigado a Deus", disse um dos parentes que estava ajudando os socorristas nas buscas à agência AFP.



Um dos primos do sírio cortou o cordão umbilical e levou o bebê às pressas para um hospital local. Além do casal, foram retirados dos escombros os corpos da mãe de Abu Roudayna, quatro irmãos dele e uma tia.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um homem que leva a recém-nascida coberta de poeira do meio dos escombros enquanto outro aparece com uma coberta para protegê-la. Durante a noite desta segunda, a temperatura no local era próxima de zero grau Celsius.



Conforme o hospital, a menina foi colocada em uma incubadora e está recebendo vitaminas e leite, com uma situação estável.







