Ucraniana do OnlyFans é procurada pela Rússia por topless na Praça Vermelha

Lolita Bogdanova, 24, está sendo procurada pelo governo da Rússia após viralizar um vídeo de 2021, onde fez topless em frente à Praça Vermelha, em Moscou.

Em 2021, a influenciadora de conteúdo adulto fez uma filmagem fazendo topless em frente à Catedral de São Basílio, um dos locais mais sagrados do país. No vídeo, Lolita levanta a blusa e acaricia os seios, faz uma careta com a língua enquanto anda em frente à câmera com a igreja ao fundo.

Apesar de a gravação ser de três anos atrás, antes da atual guerra entre Rússia e Ucrânia, o nome da artista adulta entrou para a lista internacional de procurados. A informação foi confirmada por Readakova, um importante meio de informação militar do país.



Na época, com a repercussão negativa do vídeo, Lolita Bunny, como é conhecida por seus seguidores, demonstrou arrependimento pela gravação e se desculpou publicamente. O Ministério do país não deixou claro em qual crime a modelo foi enquadrada.



A gravação ofendeu profundamente as autoridades e figuras religiosas russas, novamente neste ano. A busca acontece neste momento em que o presidente russo, Vladimir Putin, faz uma repressão a incidentes públicos antigos que agora são considerados violação dos valores do país, explica o jornal The Mirror US.



A ucraniana assinou um acordo com o governo Russo para não deixar o país após a polêmica da gravação. Porém, em algum momento durante a invasão Russa à Ucrânia, a modelo partiu para os Estados Unidos, de acordo com seu Instagram.