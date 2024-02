Mutirão de ortopedia em Arapongas atende mais de 170 pacientes em fila de espera

A Prefeitura de Arapongas realizou nnesta segunda-feira (26) uma nova etapa de mutirões de ortopedia. Os atendimentos ocorreram no Centro de Especialidades Jaime de Lima, entre as 7h e as 16h30, com presença de 42 pacientes com indicação para cirurgia.





Outras 24 consultas eletivas foram realizadas no Pronto Atendimento 18 Horas do Conjunto Flamingos, das 18h às 21h30. Durante os quatro mutirões já realizados em 2024, ao todo, 170 pacientes em fila de espera foram alcançados. A proposta é reduzir uma fila de mais de 2 mil pacientes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O secretário municipal,da Saúde, Moacir Paludetto Jr., avaliou positivamente os avanços para reduzir a espera dentro da especialidade.

Publicidade





“Os mutirões são parte do planejamento da Secretaria de Saúde. Após a pandemia a demanda cresceu. Por isso, essas ações visam reduzir e dar celeridade aos atendimentos desses pacientes, diminuindo o tempo de espera para essas consultas e atendimentos”, reiterou.

Publicidade





CIRURGIAS

Publicidade





Ainda segundo Paludetto Jr., os pacientes que necessitam de cirurgia ortopédica entram em fila de espera controlada pelo Estado, por meio do programa “Opera Paraná”.

Publicidade