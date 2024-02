Esmalte, salsicha e sol do meio-dia: quais agentes externos podem causar câncer?

Diversos fatores de risco estão associados direto ou indiretamente ao câncer. Estima-se que até 2025 surjam 704 mil novos casos da doença no Brasil. Apesar de o número ser assustador, a boa notícia é que aproximadamente 40% desses casos podem ser prevenidos ao evitar fatores de risco, segundo a OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde).





Manter um estilo de vida saudável pode diminuir as chances de desenvolvimento de câncer, que ocorre quando células normais sofrem alterações genéticas que afetam seu crescimento e função. As células alteradas passam a se multiplicar de forma descontrolada, formando tumores, e assim o câncer pode se espalhar para outras partes do corpo, invadindo tecidos e órgãos saudáveis, processo conhecido como metástases.

Os fatores relacionados ao estilo de vida, podem desencadear a doença como: alimentação inadequada, falta de atividade física, obesidade, consumo excessivo de álcool e exposição a substâncias carcinogênicas — a exemplo de tabaco e amianto — e à radiação ionizante. “Além, é claro, de predisposição genética e certas infecções virais, como o HPV e o vírus da hepatite B e C”.

SOL DO MEIO DIA E ALIMENTAÇÃO





A exposição prolongada ao sol não é um fator cancerígeno, mas a radiação ultravioleta (UV) presente na luz solar representa um fator de risco ao desenvolvimento de câncer de pele. A exposição intensa ao sol do meio-dia, quando os raios UVB são mais fortes, aumenta o risco de queimaduras solares e danos ao DNA das células da pele, o que pode levar ao desenvolvimento de câncer de pele.

Além da exposição ao sol, a relação entre alimentação e câncer também é importante ser ressaltada. Embora não exista uma dieta específica que garanta proteção total contra a doença, há evidências crescentes de que certos hábitos alimentares podem influenciar no risco de seu desenvolvimento.





Alguns estudos sugerem uma possível associação entre o consumo excessivo de carnes processadas, como salsichas, presuntos e bacon, e um maior risco de câncer colorretal. O risco pode ser atribuído à presença de substâncias carcinogênicas, como nitratos e nitritos, que são utilizados para preservar e processar esses alimentos. O fator cancerígeno nesses casos está mais relacionado ao consumo frequente e em quantidades consideráveis desses alimentos.

