Nascidos em janeiro recebem sexta parcela do auxílio emergencial nesta terça

Trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) para Programas Sociais do Governo Federal nascidos em janeiro recebem, nesta terça-feira (21), a sexta parcela do auxílio emergencial 2021. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal.



O calendário é organizado em ciclos de crédito em conta e de saque em espécie, de acordo com o mês de nascimento. Quem recebe nesta terça-feira poderá retirar o dinheiro a partir de 4 de outubro nas agências da Caixa, lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Por enquanto, os recursos podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem.





Para os beneficiários do Bolsa Família, vale o calendário e as regras de saque do programa social. O pagamento do ciclo 6 do auxílio emergencial para esse público começou em 17 de setembro e vai até o dia 30, de acordo com o NIS (Número de Inscrição Social). Nesta terça-feira, recebem os beneficiários com NIS final 3.

Dúvidas?





Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. O beneficiário também pode consultar o site do auxílio.