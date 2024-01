Novos Conselheiros Tutelares de Londrina tomam posse nesta terça-feira (9)

Os 25 conselheiros tutelares eleitos em Londrina para gestão 2024-2028 tomam posse oficialmente nesta terça-feira (9) em evento no Auditório da Prefeitura às 19h30, com a presença de autoridades locais. Mais de 15 mil eleitores votaram em outubro do ano passado nos 25 conselheiros titulares e 23 suplentes.





A partir desta quarta-feira (10), os novos conselheiros tutelares passam a atuar em cinco polos regionais: norte, sul, leste/rural, oeste e central. Cinco conselheiros trabalham em cada unidade, com expediente das 8 às 18 horas em dias úteis e plantões no período noturno, finais de semana e feriados. O cargo exige dedicação exclusiva. O salário do conselheiro é de quase R$ 6 mil.





Antes da posse, todos os titulares passaram por capacitação de 18 horas de formação, que incluiu aspectos jurídicos, sociais e éticos da atuação do conselheiro tutelar na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. A capacitação tratou de conteúdos referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, políticas públicas, ética e registro de denúncias e atendimentos. As aulas foram conduzidas por juízas, assistentes sociais e servidores municipais que atuam nesse segmento.