Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







CILEI CORDEIRO DE MACEDO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2022

Data e Horário do Velório: 02/12/2022 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 20:00

Local do Sepultamento: R. ADIBE ABURAD, 22 - JARDIM PARAISO, PARANAVAÍ - PR

Situação: PREPARANDO

CLAUDINEI MANOEL DE CAMPOS - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2022

Data e Horário do Velório: 02/12/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





JOSE DA SILVA SOARES DIAS - 60 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 02/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2022

Data e Horário do Velório: 02/12/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JATAIZINHO

Situação: PREPARANDO





NAIR MAZZIERI GARDIN - 91 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

VALCENIR DE OLIVEIRA SOUZA - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2022

Data e Horário do Velório: 02/12/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ADAUTO MINELLO MARINHO - 63 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ANDREZA APARECIDA MENEZES - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório: 02/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ARTHUR DANTAS - 0 anos - PARANAVAI/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

EDNA APARECIDA DA SILVA VICENTIN - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório: 01/12/2022 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





GILMAR BERBERT CEZAR - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório: 02/12/2022 - 09:00

Local do Velório: (IGREJA) RUA MANILA, 150. JD CLAUDIA

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ISAAC FIRMINO SANTOS - 0 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





KELLY GUEBARA - 42 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

LEOPOLDO MALUF - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório: 02/12/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





MARIA CLARICE PISI RIBEIRO - 82 anos - CAMBE /PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FUNERARIA VAI LEVAR NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





MARIA JOSE DA CONCEIÇAO - 86 anos - PARANAVAI/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório: 02/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MARILENE CONTRERA DE AZEVEDO - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIO TOMINAGA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório: 01/12/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: DESPEDIDA NO PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





OFELIA ALVES DE OLIVEIRA - 75 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





REGINA RODRIGUES - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório: 01/12/2022 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





SILVANA ELLIOTT CREPALDI - 53 anos - MARILANDIA DO SUL/PR

Falecimento em: 01/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MARILANDIA DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALVARO DANIEL DA COSTA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/11/2022

Data e Horário do Velório: 02/12/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2022 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO