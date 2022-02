Falecimentos dos dias 10 e 11 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h40.



ELISA DO PRADO SUPRUN - 92 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 11/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SERTANÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SERTANÓPOLIS





JOSE DONADIER DE CARVALHO - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/02/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 15H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ARLINDO PELLOZO - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/02/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





WILSON SIMONAL TEIXEIRA - 52 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 11/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA LUIZA ALIANO GOTTARDO - 0 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 11/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GENESIO CUSTODIO DE MELLO - 75 anos - NOVA FÁTIMA

Falecimento em: 11/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDA MARIA ROZELY AMBROZIO - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL





ROSA CUSTODIO DA SILVA LEITE - 70 anos - RIBEIRÃO DO PINHAL

Falecimento em: 11/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





EUDINIR JOSE ARAUJO - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL





MARCOS PEREIRA ODAJIMA - 46 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA APARECIDA CORREA DE OLIVEIRA - 90 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDA MARLENE DA SILVA CAMPOS - 49 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANTONIO SERGIO BERTUCCI - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





CICERO PEREIRA DE ARAUJO - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





PAULO MAURICIO LOPES - 42 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LUIZ DE ALMEIDA TAVARES - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 00H30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ARISTON BENEDITO GOMES - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL





OTAVIO GOES - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL HEIMTAL





ANTONIO CARLOS PITOLI - 68 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO BATISTA DOS SANTOS - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA TEREZA MACIEL - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





CANDIDA DOS SANTOS - 85 anos - GUARACI

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





YASUAKI TSUKAMOTO - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





ANTONIO CELSO RIBEIRO - 52 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA