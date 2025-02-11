Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta terça-feira (11).







RACY ANTONIA PEREIRA COSTA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:

MARIA CRISTINA EZIDIO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADRIANO RAMOS ALECRIM - 51 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL

Situação:





AIKO IWAMI - 101 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





AILTON RODRIGUES - 70 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTOPOLIS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS

Situação:





DE VONCI SZEZERBATY - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





DENISE DA LUZ PEREIRA - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





GENEZIO MACHADO DA SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





IRALINA PEREIRA SANTOS - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





KLEBER FRANCO DE LIMA - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MARISE PEDRÃO CRUZ - 65 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





OTAVIO ROSINDO ANDRADE - 65 anos - URAI/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - 37 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





PEDRO CANDIDO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





VALDIR PEDRO GONÇALVES - 59 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 10/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ROLANDIA

Situação:



