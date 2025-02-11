Pesquisar

Obituário

Falecimentos dos dias 10 e 11 de fevereiro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
11 fev 2025 às 08:00

Emerson Dias/N.Com
Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta terça-feira (11).


RACY ANTONIA PEREIRA COSTA - 66 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:

MARIA CRISTINA EZIDIO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


ADRIANO RAMOS ALECRIM - 51 anos - LUPIONOPOLIS/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL

Situação:


AIKO IWAMI - 101 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 14:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


AILTON RODRIGUES - 70 anos - FLORESTOPOLIS/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: FLORESTOPOLIS/PR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS

Situação:


DE VONCI SZEZERBATY - 75 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 21:00 

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


DENISE DA LUZ PEREIRA - 43 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 18:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


GENEZIO MACHADO DA SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


IRALINA PEREIRA SANTOS - 74 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 09:00 

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


KLEBER FRANCO DE LIMA - 48 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 14:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 09:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - 45 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 15:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


MARISE PEDRÃO CRUZ - 65 anos - ALVORADA DO SUL/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: OUTRO 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


OTAVIO ROSINDO ANDRADE - 65 anos - URAI/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: OUTRO 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - 37 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 22:00 

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO


PEDRO CANDIDO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 10:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 15:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO


VALDIR PEDRO GONÇALVES - 59 anos - ROLANDIA/PR 

Falecimento em: 10/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: ROLANDIA/PR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ROLANDIA

Situação:


