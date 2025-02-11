Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta terça-feira (11).
RACY ANTONIA PEREIRA COSTA - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação:
MARIA CRISTINA EZIDIO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ADRIANO RAMOS ALECRIM - 51 anos - LUPIONOPOLIS/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
Situação:
AIKO IWAMI - 101 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
AILTON RODRIGUES - 70 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FLORESTOPOLIS/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS
Situação:
DE VONCI SZEZERBATY - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
DENISE DA LUZ PEREIRA - 43 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
GENEZIO MACHADO DA SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
IRALINA PEREIRA SANTOS - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
KLEBER FRANCO DE LIMA - 48 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - 45 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
MARISE PEDRÃO CRUZ - 65 anos - ALVORADA DO SUL/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
OTAVIO ROSINDO ANDRADE - 65 anos - URAI/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - 37 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
PEDRO CANDIDO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório: 10/02/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
VALDIR PEDRO GONÇALVES - 59 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 10/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ROLANDIA/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ROLANDIA
Situação: