Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ADMAR ASSIS DE LEMOS - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ANGELA SOUZA DA SILVA - 0 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELIZA NASCIMENTO DA SILVA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

JOSE DANZIL DOS SANTOS - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório: 10/11/2022 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JOSE MARQUES DA NOBREGA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório: 10/11/2022 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO

LOURDES BARBOSA BORGES - 96 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

LUZIA GALVAO - 82 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA SOFIA DA CONCEIÇAO SILVA - 94 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA CENTRAL DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





MERCEZ GONÇALVES FONTES DIOGO - 89 anos - SANTA MARGARIDA/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MINASON MENDES MARTHOS - 46 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NILCE SIQUEIRA DE SOUZA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório: 11/11/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

OLIMPIA AVANZI CHICOLI - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





PAULO CESAR DE OLIVEIRA E SOUZA - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PEDRO CLEMENTE DE OLIVEIRA - 65 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RAIMUNDA MARIA RESENDE DA SILVA - 89 anos - SENADOR AMARAL/MG

Falecimento em: 10/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: