Lista de falecimentos dos dias 11 a 14 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







LEONILDA BITENCOURT DE ARAÚJO - 74 anos - URAI/PR

Falecimento em: 14/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

RODOLFHO WALDECH DE ASSIS - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/11/2022

Data e Horário do Velório: 14/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





WALDEMIRO KIENEN - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/11/2022

Data e Horário do Velório: 14/11/2022 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

WILSON DE ARAUJO CLAUDINO - 90 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 14/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALESSANDRA PEREIRA - 39 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANTONIO ELIAS DE PAULA - 78 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANTONIO ITAMAR DE LIMA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório: 13/11/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

ARNALDO LUIZ SERIGATTO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório: 13/11/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





GENI DA SILVA MOREIRA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório: 13/11/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

JOAO BATISTA CORREIA - 58 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE CEZAR DOS REIS - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório: 14/11/2022 - 01:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

JOSE DOS SANTOS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório: 13/11/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MADALENA CAETANO DA ROCHA - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório: 13/11/2022 - 12:00

Local do Velório: CAP.MORTUARIA DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

MARIA SANCHES CRUZ - 95 anos - ALVORADA /PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ALVORADA DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROSA TOLOTO MARINGONDA - 91 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





TERUKO KIKUTI SALGADO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2022

Data e Horário do Velório: 14/11/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ANTERO FRANCISCO CORREA - 81 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIA LEMOS DA COSTA - 89 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO SANTANA - 60 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CIRILO FRANCISCO DOS SANTOS - 80 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLARINDO VILLAS BOAS - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DANILO CARNIERI CHRISTENSE - 37 anos - ST ANT DA PLATINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DIRCE BRAVO LEIVA - 88 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DIRCEU BACHEGA - 68 anos - RIBERÃO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ENEZILA DE LIMA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório: 12/11/2022 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





FATIMA APARECIDA DA CONCEIÇAO - 55 anos - COLORADO/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: COLORADO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCA DOS SANTOS DOURADO - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório: 12/11/2022 - 16:00

Local do Velório: RUA ISRAEL CAÇULA 548 - IG. SO O SR. E DEUS - LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: SEPULTADO





ISABELLA ZOE SANTOS MELLO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório: 12/11/2022 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE ANTONIO ALVES - 78 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOÃO BUENO DE PONTES - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUCIA PAARECIDA FAVERO - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.CEMITERIOP

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARGARIDA DOS SANTOS LUCIANO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório: 12/11/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NAIR ALVES SEBASTIAO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório: 12/11/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NM - ALESSANDRA CRISTINA DOS ANJOS FAEDO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





PORCILIA PEREIRA DA SILVA - 88 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROSALIA CHAGAS DA SILVA - 62 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





RUBENS RODRIGUES PARENTE - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório: 12/11/2022 - 17:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





SATOKO KODAMA DE ALMEIDA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório: 12/11/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





SINVALDO GOMES FERREIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2022

Data e Horário do Velório: 12/11/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO