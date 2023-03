Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de março de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h deste domingo (12).







FRANCISCO BARRETO DA COSTA - 68 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 12/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SÃO JERONIMO DA SERRA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

TEREZINHA TEIXEIRA DE SOUZA - 87 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 12/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE ITAMBARACA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANA DE OLIVEIRA ANDRADE - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNIC DE GUARACI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANNA FLORIPPES DALLA TORRE GEORGETO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/03/2023

Data e Horário do Velório: 12/03/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/03/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ARI SEBASTIAO DE OLIVEIRA - 67 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 11/03/2023

Data e Horário do Velório: 11/03/2023 - 00:01

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: