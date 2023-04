Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de abril de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quinta-feira (13).







ELIZETE BOLOGNESI AGUIAR - 56 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 13/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA IZABEL DOMINGUES ALVES - 67 anos - RIBEIRÃO CLARO/PR

Falecimento em: 13/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALCIDES LHAMAS - 71 anos - SAO FRANCISCO DO SUL/SC/PR

Falecimento em: 12/04/2023

Data e Horário do Velório: 13/04/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/04/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ALTAMIR RIBEIRO LACERDA - 59 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 12/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: