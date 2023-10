Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de outubro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h30 desta sexta-feira (13).







CLAUDETE APARECIDA GARCIA VALICHEKI - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:

MARIA INES TROVO SELLA - 78 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 13/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RN-CAMILA BATISTA DE OLIVEIRA VICENTINI - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ADELINO MANZANO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/10/2023

Data e Horário do Velório: 13/10/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALDO CESAR DE CASTRO - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/10/2023

Data e Horário do Velório: 12/10/2023 - 20:00

Local do Velório: 3º IGREJA PRESIBITERIANA, RUA ANTARES, 87

Data e Horário do Sepultamento: 13/10/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNI. DE CAMBE

Situação: VELANDO





ANA MARIA DA CONCEIÇAO - 81 anos - SAO JERONIMO DA SERRA /PR

Falecimento em: 12/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAO JERONIMO DA SERRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: