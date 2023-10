Em Londrina, Sandro Alex diz a prefeitos que governo vai duplicar trecho da PR-455

Após ser criticado por prefeitos e lideranças políticas da região por não ter comparecido à última reunião da Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), em 6 de outubro, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, esteve em Londrina nesta quarta-feira (11) acompanhado de membros de sua equipe.





Em uma tentativa de apaziguar os ânimos e em resposta a antigas reivindicações dos municípios da Região Norte, prometeu que o governo do Estado irá concluir a duplicação da PR-445 até Mauá da Serra e pediu apoio dos prefeitos para pressionar o governo federal para que a execução do Contorno Leste seja incluída no pacote de concessões das rodovias paranaenses.

A reunião desta quarta-feira estava marcada para as 10 horas, mas começou com atraso de mais de uma hora, segundo Alex, por questões que envolviam a segurança do voo, e o secretário ausentou-se da Amepar sem responder a todos os questionamentos, o que gerou mais críticas de alguns prefeitos.





O presidente da Amepar e prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, disse que a adesão ao abaixo-assinado proposto pelo governador Ratinho Junior para a construção do Contorno Leste será discutida em uma próxima reunião da associação. “Os anúncios eu acho muito importantes, mas temos que estudar seu impacto. A iniciativa privada quer, mas quem assina são os políticos. O pedágio se torna um pouco mais caro com essas obras.”