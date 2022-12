Lista de falecimentos dos dias 13 a 15 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ALAIDES FLORA ROCHA BENEDITO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BAVIA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





NEUSA BERNARDI - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

RN DE STEFANY NICOLE RODRIGUES - 19 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





TEREZINHA RORCITO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

AMERICO DA CRUZ AFONSO - 70 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

APARECIDA GIROTI DA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

CLAUDIO MORO SERAFINI - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





DAISY OLIVEIRA MOREIRA - 70 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

DANIEL CORREIA - 50 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EMILIA PIOVEZAN DOS SANTOS - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

ESMERINA DE OLIVEIRA PINHEIRO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





EZEQUIEL GUION DA SILVA - 0 anos - UMUARAMA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

FLORACI GOMES DE SOUZA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





GENI GALBE PINHEIRO - 79 anos - CURITIBA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 15/12/2022 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





GEREMIAS GARCIA DE FREITAS - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 15:00

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE BELA VISTA DO PARAISO

Situação: VELANDO





HORMINDA DE OLIVEIRA BORBA - 87 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO CARLOS DE SOUZA - 67 anos - RIBEIRÃO CLARO/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTROS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO MARTINS FILHO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOSE GALVAO SOBRINHO - 74 anos - JAPIRA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSUE QUINTINO DE CAMPOS - 69 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MANOEL SIMAO FERREIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 15/12/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARIA CLARICE VIANA DA SILVA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 15/12/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





MARIA ISABEL GUIMARAES AMBROSIO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 21:00

Local do Velório: R: ANITA PEREIRA CORREIA, 161 - JD LOREN SAYUM - IG

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MARIA SILVA DE ALMEIDA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MILTON MICIAS ROSA - 61 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE ASSAI - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAI - PR

Situação:





ORIDES PALMEIRA CALIXTO - 102 anos - BARRA DO JACARE/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPÍO DE BARRA DO JACARE - PR

Situação:





OSVALDO MATSUO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 15/12/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





PAULO EDUARDO RODRIGUES BRAZ - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 07:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





ROSIMERE CANDOR MUNIZ - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: DR CAMARGO(SAÍDA ÀS 14H)

Situação: SEPULTADO





VICENTINA SOARES DE LIMA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 19:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ALZIRA MARIA DE QUEIROZ - 97 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 13/12/2022

Data e Horário do Velório: 14/12/2022 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO