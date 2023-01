Lista de falecimentos dos dias 13 a 16 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ATAIDE RAMOS DA SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/01/2023

Data e Horário do Velório: 16/01/2023 - 09:00

Local do Velório: IG.ASSEMB.DE DEUS -R:RODESIA , 40 - OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 16/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

JOSE LUIZ DE ALENCAR - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/01/2023

Data e Horário do Velório: 16/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





LESLIE VOIGT CONSENTINO DO VALLE REGO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

SONIVALDO SANTO CASON - 64 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 16/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADAILTON DA SILVA BATISTA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

ADALBERTO BASSETTO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO

CEZAR APARECIDO FABRO - 65 anos - JUNDIAI DO SUL/PR

Falecimento em: 15/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAO BUENO DE CAMARGO - 75 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 15/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOAQUIM ALVES DE LIMA - 87 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA ELISA PORTILLO DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO

VALDECIR VIEIRA - 62 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE CAMBE - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VALDOMIRA FERREIRA LIMA DE BARROS - 80 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 15/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

VALTER RIBEIRO DA SILVA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/01/2023

Data e Horário do Velório: 16/01/2023 - 03:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





VOLNEY APARECIDO DA SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





AIKO UCHIDA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO





ANA ELIZABETH FERREIRA ORTIZ - 64 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANDRE DE OLIVEIRA - 44 anos - SALTO GRANDE/SP

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SALTO GRANDE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO PEREIRA DE SOUZA - 65 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ARTHUR MIGUEL DE SOUZA CAMARGO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 14/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





AUGUSTA MARIA DE OLIVEIRA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS (A CONFIRMAR)

Situação: SEPULTADO





AYMORÉ DOS SANTOS NOGUEIRA - 75 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





BRAULIA LOPES ABUSSAFE - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





CELIA BEATRIZ BASILIO ISHIDA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 14/01/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





CELIO FERNANDES RIBEIRO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DIOSDETE PEREIRA SILVA - 69 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CHACARA PRIMAVERA - WENCESLAU BRAZ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DORIVAL AZENHA PAES - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASTORGA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE ASTORGA

Situação:





ELIANE FREITAS VIEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 14/01/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JORVA GARCIA FIGUEIREDO - 80 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE KAWALIC - 82 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE LUCIO CORREIA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 14/01/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA NOVO BANDEIRANTES - CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 13:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE SANTANA VASCONCELOS DA SILVA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOÃO PEREIRA DE PAULA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 14/01/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





LOURDES RAFAEL - 58 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUIZ BORGES GONCALVES - 56 anos - URAI/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA REGINA BENTO ARRUDA - 57 anos - DOROCABA/SP

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARLENE NOBILE DE ALMEIDA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 18:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MIRIAN MIDORI KONO TOKUNAGA - 58 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NM - MARISTELA MONTEIRO DE OLIVEIRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NOAH GABRIEL DOS SANTOS - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:





RN NICOLE TAINARA RIBAS GINU - 0 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SANDRA RODRIGUES DA SILVA - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





SERGIO PONTES - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 15/01/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





VALDECY ANTONIO DE LUCENA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/01/2023

Data e Horário do Velório: 14/01/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO