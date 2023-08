Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de agosto de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







AURENI FERNANDES ANDERSON - 77 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 14/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2023

Data e Horário do Velório: 14/08/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA EULINA SANTOS ROLIM - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2023

Data e Horário do Velório: 14/08/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO JATAIZINHO

Situação: VELANDO

ANA TANIA APARECIDO - 34 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 13/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AURIDES PELARIGO ANTONIO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/08/2023

Data e Horário do Velório: 14/08/2023 - 08:30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





CARMEN ROSANGELA WILLE DOURADO - 63 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 13/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: