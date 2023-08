Indefinição em duplicação da PR-445 pode deixar pedágio mais caro

Sem informações recentes sobre quando será lançado o edital de duplicação do último trecho da PR-445 em Londrina, no segmento de cerca de 23 quilômetros entre os distritos de Lerroville e Irerê, lideranças da região já revelam preocupação com a possibilidade de o lote não ser executado com recursos do governo do Paraná, mas sim pela empresa que assumir a concessão de pedágio do lote 3, do qual a rodovia faz parte.





Para o deputado estadual Tercilio Turini (PSD), que é da base de Ratinho Jr. (PSD) na Assembleia Legislativa, a chance de a incumbência passar para a iniciativa privada traz dois riscos. A tarifa cobrada dos usuários ficar mais cara e a intervenção não ser feita no início do contrato.

“Pelos editais que vimos dos lotes 1 e 2, os três primeiros anos não têm obras de duplicação. Só no quarto ano que começam as obras, para terminar no sétimo, oitavo ano”, comentou.





“Quando estivemos há um mês e pouco em Brasília, o próprio ministro [dos Transportes, Renan Filho] falou que, até outubro, o edital vai estar pronto. E a licitação deve ocorrer entre janeiro e março do ano que vem”, completou Turini.





