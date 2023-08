Uma tragédia marcou a madrugada deste domingo (13), quando um acidente fatal ocorreu na PR-437, por volta das 3h30.





Segundo os registros da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo, uma Nissan Frontier, seguia sentido Primeiro de Maio a Sertanópolis quando perdeu o controle do veículo no entroncamento com a PR-323, vindo a colidir contra a base de concreto do viaduto.





O motorista, um homem de 21 anos, morreu no local. Seu corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.