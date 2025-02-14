Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta sexta-feira (14).







DARCI MURDIGA PONTES - 67 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

HERMES APARECIDO VIEIRA DE ABREU - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/02/2025

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





HERMINIA MALAGUIDO ANDRELINO - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/02/2025

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





JOAO DE SOUZA NEVES - 74 anos - PRADO FERREIRA/PR

Falecimento em: 14/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULINO DIAS DE ARAUJO - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/02/2025

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 10:00

Local do Velório: IG ASSEMBLEIA DE DEUS DO RENOVO - RUA CAJARANA, 282

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ADRIANA AKEMI URATA - 44 anos - URAI/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: URAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: URAI

Situação:





ADRIANO DA SILVA SOUZA - 40 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBARÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBARÁ-PR

Situação:





ANTONIO GOMES - 69 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CECILIO FERREIRA VIEIRA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





CLAUDETE ENIS DA SILVA - 53 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação:





CLEIDE DO NASCIMENTO - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CIANORTE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CIANORTE

Situação:





DIOGO BERNARDO - 67 anos - CALIFORNIA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DIRCEU TOMAZ DA SILVA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





DOMINGAS NUNES DE ARAUJO - 86 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA CEMITERIO MUN. DE IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





EDMILSON SANTOS MILANI - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CEM MUN MARILANDIA DO SUL

Situação: PREPARANDO





EREMITA DA SILVA MORAIS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





EWERTON RODRIGUES DONIZIO - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





GERACIR FERREIRA DE ARAUJO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





GERALDO MELOCHERO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





HONORINO JOSE DE SOUZA NETO - 61 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ

Situação:





IVETTE DE ALMEIDA TORRES - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





JANETTE PEPE DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





JOAO BATISTA APARECIDO MARQUES - 103 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





JOSE LUIZ SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





MARIA LUCIA BEZERRA DE LIMA - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





NELSON LERCO - 84 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 10:30

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





OSVALDO ANTONIO - 84 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SIRLEI MACIEL - 51 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ABATIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ABATIA-PR

Situação:





WANDA GOMES MURILO - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



