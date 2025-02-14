Pesquisar

Falecimentos dos dias 13 e 14 de fevereiro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
14 fev 2025 às 08:00

Marcos Roman/Grupo Folha
Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta sexta-feira (14).


DARCI MURDIGA PONTES - 67 anos - CAMBE/PR 

Falecimento em: 14/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:

HERMES APARECIDO VIEIRA DE ABREU - 59 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 14/02/2025 

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 12:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO


HERMINIA MALAGUIDO ANDRELINO - 95 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 14/02/2025 

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 15:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2025 - 10:00 

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO


JOAO DE SOUZA NEVES - 74 anos - PRADO FERREIRA/PR 

Falecimento em: 14/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


PAULINO DIAS DE ARAUJO - 48 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 14/02/2025 

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 10:00 

Local do Velório: IG ASSEMBLEIA DE DEUS DO RENOVO - RUA CAJARANA, 282 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


ADRIANA AKEMI URATA - 44 anos - URAI/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: URAI 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: URAI

Situação:


ADRIANO DA SILVA SOUZA - 40 anos - CAMBARA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: CAMBARÁ 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: CAMBARÁ-PR

Situação:


ANTONIO GOMES - 69 anos - JAGUAPITA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: JAGUAPITA-PR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


CECILIO FERREIRA VIEIRA - 60 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 09:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO


CLAUDETE ENIS DA SILVA - 53 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: OUTRO 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação:


CLEIDE DO NASCIMENTO - 65 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: CIANORTE-PR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: CIANORTE

Situação:


DIOGO BERNARDO - 67 anos - CALIFORNIA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: OUTRO 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


DIRCEU TOMAZ DA SILVA - 69 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 20:00 

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 09:00 

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO


DOMINGAS NUNES DE ARAUJO - 86 anos - IBIPORA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA CEMITERIO MUN. DE IBIPORA 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


EDMILSON SANTOS MILANI - 39 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 10:00 

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 15:00 

Local do Sepultamento: CEM MUN MARILANDIA DO SUL

Situação: PREPARANDO


EREMITA DA SILVA MORAIS - 78 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


EWERTON RODRIGUES DONIZIO - 31 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO 

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO


GERACIR FERREIRA DE ARAUJO - 70 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 10:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


GERALDO MELOCHERO - 90 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 11:30 

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:30 

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO


HONORINO JOSE DE SOUZA NETO - 61 anos - CAMBE/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: CAMBE-PR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: CAMBÉ

Situação:


IVETTE DE ALMEIDA TORRES - 93 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 09:00 

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO


JANETTE PEPE DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 10:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 15:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


JOAO BATISTA APARECIDO MARQUES - 103 anos - IBIPORA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: OUTRO 

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 00:00 

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO


JOSE LUIZ SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 22:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO


MARIA LUCIA BEZERRA DE LIMA - 57 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 09:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO


NELSON LERCO - 84 anos - IBIPORA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 20:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 10:30 

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO


OSVALDO ANTONIO - 84 anos - PITANGUEIRAS/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


SIRLEI MACIEL - 51 anos - ABATIA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: ABATIA-PR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: ABATIA-PR

Situação:


WANDA GOMES MURILO - 58 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 23:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


