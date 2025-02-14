Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta sexta-feira (14).
DARCI MURDIGA PONTES - 67 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 14/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
HERMES APARECIDO VIEIRA DE ABREU - 59 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/02/2025
Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: PREPARANDO
HERMINIA MALAGUIDO ANDRELINO - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/02/2025
Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
JOAO DE SOUZA NEVES - 74 anos - PRADO FERREIRA/PR
Falecimento em: 14/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
PAULINO DIAS DE ARAUJO - 48 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/02/2025
Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 10:00
Local do Velório: IG ASSEMBLEIA DE DEUS DO RENOVO - RUA CAJARANA, 282
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ADRIANA AKEMI URATA - 44 anos - URAI/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: URAI
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: URAI
Situação:
ADRIANO DA SILVA SOUZA - 40 anos - CAMBARA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBARÁ
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CAMBARÁ-PR
Situação:
ANTONIO GOMES - 69 anos - JAGUAPITA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JAGUAPITA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CECILIO FERREIRA VIEIRA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
CLAUDETE ENIS DA SILVA - 53 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SANTO ANTONIO DA PLATINA
Situação:
CLEIDE DO NASCIMENTO - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CIANORTE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CIANORTE
Situação:
DIOGO BERNARDO - 67 anos - CALIFORNIA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
DIRCEU TOMAZ DA SILVA - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
DOMINGAS NUNES DE ARAUJO - 86 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA CEMITERIO MUN. DE IBIPORA
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
EDMILSON SANTOS MILANI - 39 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CEM MUN MARILANDIA DO SUL
Situação: PREPARANDO
EREMITA DA SILVA MORAIS - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
EWERTON RODRIGUES DONIZIO - 31 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO
Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
GERACIR FERREIRA DE ARAUJO - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
GERALDO MELOCHERO - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:30
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
HONORINO JOSE DE SOUZA NETO - 61 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CAMBÉ
Situação:
IVETTE DE ALMEIDA TORRES - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
JANETTE PEPE DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
JOAO BATISTA APARECIDO MARQUES - 103 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 00:00
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: SEPULTADO
JOSE LUIZ SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
MARIA LUCIA BEZERRA DE LIMA - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: SEPULTADO
NELSON LERCO - 84 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 10:30
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
OSVALDO ANTONIO - 84 anos - PITANGUEIRAS/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
SIRLEI MACIEL - 51 anos - ABATIA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ABATIA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ABATIA-PR
Situação:
WANDA GOMES MURILO - 58 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO